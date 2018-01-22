أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمركز طبرق الطبي محمود يوسف، اليوم الأحد، أن حالات الدخول التي سجلت بمركز طبرق الطبي خلال عام 2017 قد بلغ 22.315 ألف حالة توفي منهم 484 منهم 210 رجل و 194 نساء و 80 طفل .

وأضاف أن – عدد حالات دخول الأجانب دخل المركز عدد 138 أجنبي من الجنسيات المصرية والسودانية والسورية والفلسطينية والغانية والتشادية والبنغلاديشية والعراقية والأوكرانية والنيجيرية وأكثرهم من الجنسية المصرية .

ولقت إلى أن العيادة الخارجية فقد أستقبلت عدد 63.262 حالة من الرجال والأطفال والنساء، فيما أستقبل قسم الإسعاف والطوارئ عدد 4999 حالة والعلاج الطبيعي 2536 حالة وبلغ عدد المترددين على قسم الأورام 98 حالة تردد .

ونوه رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمركز طبرق الطبي أما العمليات الجراحية فقد بلغ عددها 904 عملية منها وبلغ عدد العمليات القيصرية 1054 عملية، وعدد المواليد خلال عام 2017 بلغ عدد 6091 حالة ولادة منها 90 تؤم و3 حالات ثلاثية وبلغ عدد الوفايات في المواليد 37 حالة .