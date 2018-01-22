أخبار ليبيا24- خاص

يستعد المنتخب الليبي لمواجهة رواندا يوم غدٍ الثلاثاء في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين فالمنتخب الليبي لابديل له سوى الفوز للصعود للدور الثاني من بطولة الشان فيما يدخل المنتخب الرواندي وهو بحاجة إلى نقطة وحيدة ليضمن التأهل.

تاريخياً يعتبر المنتخب الرواندي أكثر منتخبات المجموعة الثالثة مواجهة للمنتخب الليبي والمباراة المقبلة ستكون الثامنة في تاريخ مواجهات المنتخبين .

الغلبة لفرسان المتوسط

والتقى المنتخب الليبي نظيره الرواندي لأول مرة عام 2013 ودياً وحقق حينها المنتخب الليبي الفوز 1-0 وفي نفس العام حقق فرسان المتوسط فوزًا وديًا جديدًا بنتيجة 2-0 .

إقصاء ليبيا

وفي عام 2014 التقى المنتخبين خلال تصفيات كأس أفريقيا ونجح خلالها المنتخب الرواندي في إقصاء منتخب ليبيا بتعادل سلبي في تونس وفوز كبير في رواندا بثلاثية نظيفة .

رد الاعتبار

نجح المنتخب الليبي في رد الاعتبار وذلك بإخراج رواندا من تصفيات كأس العالم 2018 حيث حقق المنتخب الليبي الفوز ذهاباً 1-0 بهدف البدري وتفوق في الإياب 3-1 بهدفين محمد منير وهدف الغنودي .

التعادل يحسم

التقى المنتخبين في بطولة سيكافا للأمم التي احتضنتها كينيا خلال هذا العام وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 .