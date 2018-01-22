أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بإسبانيا الفونصو داستيس كيسيدو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول 5 + 5 بالعاصمة الجزائرية بحضور مدير الإدارة العامة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسبانية .

وبحث الجانبان أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتطرق الوزيران لدعم بعض المقترحات التي تقدمت بها السفارة الليبية بالعاصمة مدريد من مشاريع ومذكرات تفاهم وتعاون ثنائي في بعض المجالات مثل قطاع الكهرباء وقطاع النفط والغاز ومجال التعليم والتدريب ومجال الصحة وأخرى خاصة بحماية الموروث الثقافي الليبي .

كما ناقش اللقاء أهمية إستئناف عمل السفارة الإسبانية بالعاصمة طرابلس وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين بحكومة البلدين والمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص ودعم التبادل التجاري، مؤكدين على تشجيع تبادل الخبرات والزيارات بين المؤسسات المختلفة من القطاع العام والخاص بالبلدين .