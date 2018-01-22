أخبار ليبيا24- خاص

قدم حارس فريق النجمة لكرة القدم حسن فصكول المجبري أداءً مميزاً أمام الأهلي بنغازي في افتتاح مباريات إياب الدوري الممتاز وتصدى لعدد كبير من الهجمات الخطيرة خلال اللقاء.

وأكد فصكول أن النجمة لم يكن يستحق الخسارة أمام الأهلي بنغازي وأن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقائق الأخيرة كانت ظالمة .

وأوضح حارس المرمى في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن حكم المباراة ارتكب خطأ فادح حين أعلن عن تنفيذ ركلة الجزاء ومدرب فريق النجمة لايزال داخل ملعب المباراة.

وقال الحارس المتألق إن الفضل في تألقه يعود إلى لله أولا ومدرب الفريق عمر أجعودة، مشيرًا إلى أن لاعبي النجمة كانو في المستوى.

وعن قادم المباريات قال فصكول “سنواصل التدريبات والإعداد لكل مباراه فالكابتن أجعودة والكابتن محمد العريبي والكابتن عزالدين المعوج نجحوا في وضع بصمة على الفريق وأعادوا له الروح”، منوهاً أن التعاقدات الأخيره للفريق كانت في المستوى وقدمت الإضافة.

وتعتبر هذا المباراة هي الأولى للحارس صاحب 30 عامًا مع فريق النجمة بعد انتقاله من شمال بنغازي هذا الموسم.