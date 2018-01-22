أخبار ليبيا24- خاص

ينطلق اليوم الإثنين الملتقى الثاني لعمداء بلديات ليبيا في مقر المجلس البلدي لبلدية شحات و الذي تشرف عليه و ترعاه الأمم المتحدة.

ويهدف الملتقى الذي يستمر لأربعة أيام لتقريب وجهات النظر و حل المشاكل و الصعوبات التي تواجه البلديات.

وأكد مصدر من بلدية شحات لـ”أخبار ليبيا24″ أنه سيتم مناقشة القانون رقم 59 الخاص بالمجالس البلدية من حيث تعديله و طرح مقترحات جديدة و آراء ليتم من خلالها تعديل القانون.

اضافة الي التاكيد ان

وأوضح المصدر أن جميع المجالس البلدية أكدت أنها هي الجسم الشرعي الذي يمثل الشعب و لا يزال يستمد شرعيته منه لعدم انتهاء مدتهم المحددة لهم.

يشار إلى أن كل من عميد بلدية مصراتة و عميد بلدية صبراتة رفضو المشاركة في هذا الملتقى لعدم اقتناعهم به، حسب زعمهم.