أخبار ليبيا24

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج تعليماته بتوفير احتياجات مديرية أمن مصراتة من معدات وأجهزة.

وشدد السراج خلال لقاءه مدير مديرية أمن مدينة مصراتة العميد طارق محمد محمد الفقيه الأحد في مقر المجلس علىضرورة استكمال ما تواجهه المديرية من نواقص.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على الأهمية الكبيرة للأمن في استقرار الوطن.

وبحث السراج مع الفقيه الحالة العامة للأمن في المدينة وجملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل الأمني.

واستعرص الفقيه الجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين في المدينة، كما أوضح عدد من المختنقات التي تواجه المديرية.