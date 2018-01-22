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زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج رفقة نوابه ظهر أمس الأحد مطار معيتيقة الدولي .

و تفقد السراج مباني المطار وصالتي الوصول والركاب، وتابع استئناف حركة الطيران وعودة خدمة المسافرين إلى طبيعتها إثر الأحداث الأخيرة.

وناقش رئيس وأعضاء المجلس مع مسؤولي المطار تجهيزات عدد من المرافق الحيوية وكيفية تحسينها.

وأكد الساج على ضرورة استكمال النواقص بالاستعانة بالشركات المحلية، حاثًا العاملين بالمطار على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

، وعقد رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس بعد انتهاء الجولة الميدانية اجتماعاً بالقيادات الأمنية المسؤولة على أمن المطار لمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمينه.