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أعلنت قوة الردع الخاصة المسيطرة على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس عن القبض على 61 شخصًا تورطوا في الهجوم على المطار خلال الأياك القليلة الماضية.

وأضافت القوة – بحسب صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أنّه تم القبض على هؤلاء الأشخاص وهم حاملين السلاح، حيث لازالت عمليات التحقيق جارية مع المقبوض عليهم.

وأشارت قوة الردع الخاصة إلى أنه تم إطلاق سراح 6 أشخاص ممن تم القبض عليهم بعد الانتهاء من عمليات الاشتباك بمجرد الاشتباه بهم.

يشار إلى أن قوة الردع الخاصة صدت هجوما قادته مليشيا الكتيبة 33 بقيادة المدعو بشير البقرة مدعومة بعدد من الإرهابيين المحسوبين على مجلس شورى بنغازي ودرنة.