أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري بالقوات المسلحة الليبية مقتل أحد أفراد العناصر الإرهابية المبايعين لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا في المعارك الأخيرة التي نشبت بين الكتائب المسلحة في مطار معيتيقة الدولي في الأيام الماضية في العاصمة طرابلس.

وكشف المصدر العسكري – الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية – أن المدعو صدام الطاهر محمد الشاعري ليبي الجنسية من مدينة درنة قتل خلال اشتباكات قوة الردع الخاصة ومليشيا 33 أو مايعرف بمليشيا “البقرة”.

وأوضح المصدر أنه تم دفن الإرهابي “الشاعري” في مقبرة الحميدية في منطقة تاجوراء تحت اسم مستعار، حتي لا يفضح أمر المقاتلين مع المليشيا الإرهابية، التي أغلب مقاتليها من الجماعات الإرهابية.

وأشار المصدر إلى أن أغلب العناصر الإرهابية الفارة من مدن ومناطق الاشتباكات في الشرق الليبي انضمت لمليشيا البقرة بعد هروب أغلب قياداتها وإصابة ومقتل القيادات الأخرى في المعارك مع القوات المسلحة في الشرق .

وفي ذات الشأن، نعت كتيبة “ثوار طرابلس” التابعة لوزارة داخلية بحكومة الوفاق التي يقودها هيثم التاجوري، ثاني قتيل لها جراء اشتباكات محيط مطار معيتيقة اليومين الماضيين والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 21 شخص وقوع 60 جريح.

وأعلنت الكتيبة في بيان نعي (حاتم النعمي)، أحد عناصرها اليوم الأحد متأثراً بجراحه، التي أصيب بها أثناء مشاركته ضمن قواتها، في مواجهة هجوم كتيبة بشير خلف الله والشهير بالبقرة يوم الإثنين الماضي بمحيط مطار معيتيقة.

وكانت شركات الطيران استأنفت رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس يوم أمس السبت بعد توقف لعدة أيام نتيجة الاشتباكات.

وأكد مدير إدارة الإعلام في وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني سراج الحمال الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة في مطار معيتيقة الدولي والتي كانت بسيطة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن الملاحة الجوية ستفتتح الساعة 12 ليلا و ستصل طائرات الليبية من مطار مصراتة إلى مطار معيتيقة ومنه ستنطلق أولى رحلات الليبية الدولية الساعة 10صباح السبت متوجهة إلى تونس.

ومن جهته، توقع أمير أبو سن من المكتب الإعلامي في شركة خطوط البراق تسيير رحلاتها غدا الأحد دون أن يذكر تفاصيل ، مرجعا السبب إلى عدم جاهزية الجدول لديه.

وأفاد مدير منطقة مصراتة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية الكابتن محمد السبتي أن رحلات الأفريقية لم تتوقف ، موضحا أنه بعد تعرض طائراتها بأكملها إلى أضرار عدا واحدة كانت متواجدة في مطار بنينا الدولي ، من نوع آيرباص A320 تسجيلها 5AONB , أضطرت الأفريقية لاستئجار طائرات من الخطوط الليبية ، لتتمكن من إعادة المسافرين الذين لديهم حجوزات على متن طائراتها.

وذكر السبتي أنه تم تشكيل فرق طوارئ بالشركة لصيانة الطائرات، و تمكن فريق الصيانة بالشركة من إعادة الطائرة آيرباص A320 تسجيلها 5AONO إلى العمل ، ووصلت هذه الطائرة و أطقم التشغيل مساء الخميس إلى مطار مصراتة الدولي قادمة من تركيا و على الفور تم نقل المسافرين من و إلى المطارات المحلية و الدولية وكانت البداية برحلة مصراتة إسطنبول.

وأكد أنه لا يزال العمل جاريا من قبل مهندسي الشركة لصيانة باقي الطائرات بمطار معيتيقة و مطار طرابلس العالميين ، ويتوقع عودة جميع الطائرات إلى العمل من جديد ، نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن الرحلات الجوية قد توقفت من وإلى مطار معيتيقة الدولي، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط المطار بين قوة الردع الخاصة ومليشيا الكتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير خلف الله المكنى بـ”البقرة”، وأسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 63 آخرين بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني ، وبناء عليه أعلنت هيأة الطيران المدني وجميع الشركات تعليق رحلاتها من والى مطار معيتيقة الدولي و تغيير مسار جميع الرحلات والمسافرين إلى مطار مصراتة الدولي.