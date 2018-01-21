أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مراقب عمليات مصفاة طبرق عبدالله محمد ياسين، اليوم الأحد، إن إنتاج مصفاة طبرق لتكرير النفط بلغ أكثر من 6 مليون طن متري من المنتجات النفطية خلال عام 2017

وأوضح ياسين لـ “أخبار ليبيا 24″ أن مصفاة طبرق أنتجت خلال عام 2017 من الغاز المسال 5230 طن متري تم تصديره لشركة البريقة لمستودع غاز الطهي ، كما أنتجت 159.128 طن متري من النافتا الخفيفة وصدرت خارجياً عن طريق رصيف البريقة إلى أسبانيا .

وأكد ياسين أن إنتاج الديزل في العام الماضي قد بلغ 296.443 طن متري وصدرت للسوق المحلي عن طريق شركة البريقة ، فيما وبلغ إنتاج الزيت الثقيل ” المازوت ” 472.488 ” طن متري وصدرت لمحطات الكهرباء بطبرق ودرنة والخمس عن طريق رصيف شركة البريقة وخارجياً إلى هولندا والمانيا والنرويج.

وأشار إلى أن الإنتاج الكلي في العام الماضي بلغ 6.596.279 طن متري، أما وقود الطيران فقد بلغ الإنتاج خلال العام الماضي 438.22 طن متري .

يشار إلى أن مصفاة طبرق ومرسى الحريقة يتبعان شركة الخليج العربي للنفط وتدار بعناصر وطنية مدربة .

حيث بدأ مشروع المصفاة عام 1989 والإنتاج كان عام 1987 ويقدر إنتاج المصفاة اليومي 20 ألف برميل من المنتجات النفطية .