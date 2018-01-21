أخبار ليبيا 24 – خاص

تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالرد على كل التهديدات والجرائم التي تمس بأمن الوطن وتطال أفراد المؤسسة العسكرية وأطلقت منذ ثلاثة أيام عملية عسكرية اطلق عليها اسم غضب الصحراء .

“غضب الصحراء” ما هي أسبابها؟

دخلت احدى دوريات الاستطلاع التابعة للكتيبة 106 في اشتباك مع عصابات حركة العدل والمساواة جنوب منطقة الجغبوب (بحر الرمال) بالقرب من الحدود المصرية وقتل على اثرها عدد 6 افراد عسكريين وهم قائد السرية إبراهيم أزبيطة البرعصي وصالح موسى البرعصي ومفتاح رحيل البرعصي وناصر ابوبطينة القطعاني وصقـر خليل القطعاني وهشام البرعصي.

والتحقت لمساندة الكتيبة على الفور وحدات من الجيش الليبي من بينها كتيبة 501 استطلاع وسرية الشرطة العسكرية من طبرق وكتيبه عمر المختار وكتيبة 21 حرس حدود و فصيل حرس المنشآت النفطية بطبرق وسرية حماية المنطقة العسكرية بطبرق.

وعلى اثر مقتل أفراد سرية الاستطلاع أطلقت القوات المسلحة العربية الليبية عملية غضب الصحراء العسكرية.

أهداف غضب الصحراء

استهدفت هذه العملية العصابات الاجرامية من المعارضة التشادية وحركة العدل والمساواة السودانية المنتشرة في جنوب غرب الكفرة والتي تقوم بعمليات خطف وقتل المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة واطلق على هذه العملية العسكرية (غضب الصحراء).

من شارك في هذه العملية؟

شارك في هذه العملية عدد من الكتائب والسرايا التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية بالإضافة الى سلاح الجو الليبي والكتائب هي:

* كتيبة سبل السلام

* كتيبة 152 مشاة الية

* كتيبة 101 حرس حدود

*كتيبة 106 مشاة

*كتيبة 240 مشاة

*كتيبه مدفعية وصواريخ باجدابيا

*كتيبة الدفاع الجوي باجدابيا

*كتيبة 210 مشاة آلية

*سرايا من غرفة عمليات سرت الكبرى

مصدر عسكري رفيع المستوى قال في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن المجموعات الخارجة عن القانون والتي تقوم بالسطو علي المواطنين في الصحراء تتواجد في كل من منطقة مثلث العوينات و جنوب الجغبوب و جنوب السرير .

وأضاف أن القوات المسلحة تحكم السيطرة الان علي اماكن الامداد لهذه الجماعات من حيث اغلاق كل محاور الامداد اليهم وقطع كل السبل والمساعدات و تترك المجال لسلاح الجو لاستهدافها بمجرد تحركها وسط الصحراء اثناء محاولتها الهروب من القصف الجوي الذي يستهدف مقراتهم مؤكدا في الوقت ذاته ان العملية ستنتهي خلال أيام.