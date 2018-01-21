أخبار ليبيا 24 – خاص

قام عضو مجلس النواب فهمي التواتي، اليوم الأحد، بزيارة إلى مكتب تمكين المرأة بوزارة التعليم في طرابلس للاطلاع على سير العمل بالمشاريع الحكومية وأنشطة المكتب في مجال النهوض بالمرأة الليبية.

وأجرى عضو مجلس النواب جولة على محتويات المكتب واستمع لشرح متكامل عن مكتب وطريقة تأدية بكل يسر وسهولة في بيئة عملية روعي فيها مناسبتها لطبيعة المرأة وفق الشروط والضوابط الشرعية.

وأكد التواتي أن مجلس النواب لا يدخر جهداً نحو تهيئة كافة المتطلبات الداعمة للمرأة وتوفير المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الهام في المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل فهما شريكين في تحقيق إنجازات الوطن وترسيخ مسيرة تنميته وتطوره وازدهاره على مختلف الصعد، والتأكيد على دورها في نهضة ليبيا .

من جهتها قالت رئيس المكتب تمكين المرأة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إن اللقاء كان إيجابيا حيث تم طرح أغلب القضايا التي تخص المرأة، وكيفية تعامل معها

و أكدت المالطي أن تاريخ ليبيا عريق بإسهامات المرأة، وحافل بقصص نجاحها وتضحياتها، مشيرا إلى أن «دور المرأة اليوم مكمل لهذه المسيرة العطرة، ونحن على ثقة باستمرارها وتطورها».