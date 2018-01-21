أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، كلمة رسمية باسم ليبيا في اجتماع الدورة 14 لوزراء خارجية دول 5 + 5 المنعقد، اليوم الأحد، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأكد سيالة – أن ليبيا تولي اهتماماً متزايداً بمبادرة حوار (5+5) ذلك لأنها ترى فيها الإطار المناسب والصيغة الملائمة لاستمرار دعم و مواصلة علاقات الجوار والتعاون والتفاعلات التاريخية والاقتصادية والثقافية العميقة بين بلدان منطقتنا في غرب المتوسط والانتقال بها إلى مراحل عملية متطورة تخدم مصالح شعوبناً و تقرب بينها بشكل يساهم في استتباب الأمن والاستقرار الدوليين.

وأضاف أن انعقاد مؤتمرنا في دورته الرابعة عشر في الجزائر يأتي في ظل تحولات هامة شهدتها منطقتنا ولا زالت تفاعلاتها تؤثر سلباً و إيجاباً في دولنا وفي منطقتي الساحل وكامل حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن رغم أن هذه التغييرات جاءت نتيجة طبيعية لتطلع هذه الشعوب إلى استعادة حريتها و كرامتها تحت راية القيم الديمقراطية ، إلا أن تداعيات هذه التغييرات على النواحي الأمنية ظاهرة للعيان ولم يعد أحد في منأى عنها.

وأشار إلى أنه علينا زيادة تنسيق جهودنا وتوحيد رؤيتنا حتى نتمكن معاً من مواجهة ، التحديات والمخاطر الأمنية التي تعصف بالمنطقة وبمحيطها الجغرافي ومن جهة أخرى مواجهة تحديات التنمية المستدامة والمكانية التي إذا ما تحققت في دول الضفة الجنوبية للمتوسط ستحد بشكل كبير من أفواج المهاجرين نحو الضفة الشمالية.

وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق أنه من المجدي إيلاء موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة والمكانية وكذلك التنمية الاجتماعية ، للدول التي تعاني حالة نزوح لمواطنيها نحو الدول الأكثر رخاء، أهمية قصوى في المرحلة المقبلة بالتوازي مع الاهتمام بالجوانب الأمنية ، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة تشجع السكان على البقاء في أماكنهم وتحيي فيهم الأمل بحدوث تطورات إيجابية في مناطقها تدفعهم للتفكر مليا في المخاطرة بحياتهم قبل سلوك طريق الهجرة.

وأضاف أن ليبيا اليوم وبعد أن خطت خطوات هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في ظل المجلس الرئاسي برئاسة السيد فائز السراج وحكومة الوفاق المنبثقة عنه في ظل اتفاق الصخيرات ، تسير بخطوات واثقة نحو الإعداد لانتخابات عامة في الربع الأخير من العام الجاري .

وأكد أن الوضع الاقتصادي بدأ في التحسن مع وصول إنتاج النفط إلى 1.1 مليون برميل تقريباً وتدفق عائدات تصديره في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وكذلك فأن الوضع الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً أدى إلى عودة بعض السفارات إلى العاصمة طرابلس ومباشرة أعمالها وقبول طلبات الحصول على التأشيرات للمواطنين الليبيين ، داعيا إلى حث دولكم على سرعة عودة سفاراتكم الموقرة للعمل من العاصمة طرابلس .