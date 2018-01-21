أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مستودع الغاز بطبرق جمال أحويرس، اليوم الأحد، أن أزمة الغاز الحالية بمدينة طبرق بسبب تأخر دخول ناقلة الغاز نظرا للأحوال الجوية.

وقال أحوريس لـ “أخبار ليبيا 24” إن الناقلة تأخرت في الرسو على رصيف ميناء طبرق وهذا ماسبب إزدحام المواطنين على محطات توزيع الغاز”، مشيرا إلى معمل الغاز بطبرق يشتغل بكامل طاقته الإنتاجية اليومية وقد بلغ الإنتاج اليومي إلى أكثر من 7000 إسطوانة وتوزع على مدينة طبرق وضواحيها يوماً بعد يوم وبنفس الكمية وليس لدينا أزمة حالية .

وأضاف أن المستودع يقوم بتوزيع الغاز إلى أمساعد شرقاً وإلى القيقيب غرباً وإلى الكفرة والجغبوب جنوباً، مشيرا إلى أن منطقة الجبل الأخضر يتم التوزيع عليها يوماً بعد يوم .

وتابع أن مصنع رأس المنقار بمدينة بنغازي حل الكثير من مشاكل نقص الغاز فهو يتولى التوزيع على مدن بنغازي وإجدابيا والبيضاء وكل المدن التي تقع في نطاق هذه المنطقة وقد ساهم مصنع رأس المنقار في توفير الغاز بهذه المدن .

وأشار إلى أن إدارة شركة البريقة متعاونة معنا وتسهل لنا كل العراقيل كذلك العاملين بالمستودع بطبرق يعملون ليل نهار من أجل توفير إسطوانة الغاز للمواطن أينما كان .