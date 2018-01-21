أخبار ليبيا24-

أكد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ،مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي المزمع عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ،اليوم الأحد ،لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له الأمانة العامة لاتخاذ إجراء عاجل حيال إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخ بالستي على العاصمة الرياض .

وجددت وزارة الخارجية وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد أية أعمال إرهابية مؤكدة على أن هكذا الممارسات لا تهدد فقط أمن وسلامة المملكة العربية السعودية و إنما تهدد الأمن و السلم الإقليمي و الدولي.

يشار إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أصدرت في وقت سابق بيان إدانة و استنكار بالغ لسقوط صاروخ بالستي على أراضي المملكة العربية السعودية.