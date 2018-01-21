أخبار ليبيا24-

سحبت مساء أمس السبت قرعة كأس ليبيا في دوري 64 وأسفرت عن مواجهات بعضها متوازنة وأخرى صعبه.

فعلى مستوى فرق المنطقة الغربية والجنوبية أسفرت القرعة على النحو التالي : الأهلي طرابلس – الطموح , الاتحاد -الشموع , السويحلي – امل ترهونة , المدينة -التحرير , الخمس – الوطن العربي , المحلة -الجزيرة ,الشط -زناتة ,الاتحاد المصراتي -الهلال سبها ,الاولمبي – اليرموك , الوحدة-اتحاد الشرطة ,رفيق -الهداية ,الترسانة -الاشعاع ,ابي الاشهر-المستقبل ,الشرارة -لجمارك ,القرضابية -ابوسليم ,المهدية -المجد ,الشروق -اتحاد تورغاء ,الملعب الليبي -أساريا ,النصر زليتن –الهاني.

فيما أسفرت القرعة الخاصة بفرق المنطقة الشرقية عن مقابلة كلً من ,الأهلي بنغازي – الخور ,النصر -الصداقة ,الأخضر -الإفريقي ,الهلال – بنغازي الجديدة ,خليج سرت -شمال بنغازي ,دارنس -الصقور ,شباب الجبل -صقور الخليج ,التعاون -السلاوي ,التحدي – وفاق اجدابيا ,نجوم اجدابيا -السواحل ,النجمة -لمجاهد ,الأنوار- النجوم بنغازي ,الاندلس -نسور مرتوبة.

هذا وقد أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن 30 من يناير الجاري سيكون موعد انطلاق الكأس في دور 64.