أخبار ليبيا24-

شهد معسكر القوات الخاصة الصاعقة ، حفل تخريج 19 مقاتل من جنود القوات الخاصة عقب تدريبهم خلال دورة القتال في المناطق المبنية.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم أمس السبت ,آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وآمر مدرسة الصاعقة والمضلات عقيد ونيس عبدالله الفلاح.

وقال المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة إن الدورة تعد من أفضل الدورات من حيث الضبط والربط ،وتهدف إلى الرفع من كفاءة فرد الصاعقة ومعرفة طرق الاشتباك والتعامل مع الأهداف الإرهابية المتحصنة في الأبنية.

يشار إلى أن دورة التدريب أقيمت في الفترة من 30_12_2017 إلى العشرين من يناير الحالي.