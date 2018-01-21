أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قسم المرور والتراخيص بطبرق عقيد فرج إبراهيم، اليوم الأحد، أن عدد الوفايات عام 2017 بسبب الحوادث بلغ 56 حالة وفاة في حدود بلدية طبرق من كمبوت شرقاً إللى عين الغزالة غرباً بسبب السرعة وتهالك الطرق .

وقال إبراهيم لـ “أخبار ليبيا 24” إن الإحصائيات سجلت عدد الحوادث 104 حادث والمركبات المتضررة 107 مركبة وعدد الأشخاص المتضررين 179 شخص وبلغت قيمة الأضرار 92.200 دينار .

وأضاف أن عدد الوفايات داخل طبرق بلغ 15 حالة وفاة وبقية حالات الوفايات في الطرق الفرعية والزراعية والساحلية، مؤكدا أن أسباب هذه الحوادث الطرق المتهالكة والسرعة كذلك هنالك الكثير من السيارات المستوردة متهالكة .

يشار إلى أن قسم المرور بطبرق يقوم بإجراءات السيارات من فحوصات فنية وإلزام السائقين بتركيب اللوحات المعدنية ولديه العديد من الدوريات المرورية داخل وخارج المدن .