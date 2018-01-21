أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم القوات المُسلحة الليبية الليبية عميد أحمد المسماري، أنّ حركة العدل والمساواة السودانية بالتعاون مع عصابات التهريب أنشأت محطات وقود في الصحراء المتاخمة لليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري – خلال ندوةٍ عن الأوضاع في ليبيا، تم تنظيمها بمركز «النادي الدُولي للدراسات» بالعاصمة المصرية القاهرة – أن عصابات التهريب عملت الفترة الماضية على اختطاف العابرين لتلك المناطق من الجفرة مرورًا بأجدابيا والشريط الحدودي.

وأكد الناطق الرسمي أنّ نسبة التهريب على الحدود المصرية ستقل بنسبة 65%، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية خلال عملية «غضب الصحراء» من تكبيد عصابات العدل والمساواة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من الحصول على العديد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم عقب تصديها لعصابات حركة العدل والمساواة السودانية وعصابات التهريب.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن المعارك مستمرة في الوقت الراهن مع العصابات التشادية التي اتخذت من الجفرة، وأجدابيا بؤرة لها للسيطرة على مناجم الذهب في تلك المنطقة.

وأكّد المسماري، أن الكتيبة 106 تعرضت لهجوم بمنطقة الجغبوب مَا أدى لاستشهاد 6 من قواتها لكنّنا نسيطر الآن على المنطقة والقواعد الجوية في الجنوب الليبي تمشط المنطقة بالكامل.