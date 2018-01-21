أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طبرق مفتاح العميد، اليوم الأحد، إن الصليب الأحمر الدولي فرع ليبيا وبمساعدة الهلال الأحمر الليبي قام بتوزيع مواد إغاثة على الأسر النازحة بطبرق والأسر المحتاجة .

وأضاف العميد في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن المواد التي تم توزيعها على عدد 600 أسرة نازحة وعدد 200 أسرة محتاجة بطبرق، مشيرا إلى أنه التوزيع بإشراف الصليب الأحمر الدولي وكانت المواد مواعد غذائية من جميع المواد.

وأضاف أنه تم توزيع عدد 2 بطانية وعدد 4 فراشات وجردل ومشمع وطنجرة لكل أسرة من النازحين والمحتاجين، مشيرا إلى أنه عدد 600 أسرة نازحة من مدن تاورغاء ودرنة وبنغازي وأوباري وهي مسجلة لدينا في كشوفات تم إعدادها مسبقاً عند طريق لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق .

وأشار رئيس لجنة الأزمة ببلدية طبرق إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي بل قام في السابق أكثر من مرة بتوزيع الإغاثة على الأسر النازحة والعائلات المحتاجة ولدينا تعاون مستمر معهم وهم رهن الطلب .