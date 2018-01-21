أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الصقور في طبرق فوزاً ثميناً على جاره هلال طبرق بهدف وحيد جاء في نهاية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في ملعب الصقور .

أدار هذا اللقاء الحكم محمد عبدالله وساعده كل من كمال الجالي وأحمد جمال وحكم رابع منصور حامد والمراقب محمد يونس .

سجل هدف الصقور الوحيد اللاعب محمد سالم لامين عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني وبهذا الفوز يرفع فريق الصقور رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات .

وتضم مجموعة الصقور فرق هلال طبرق وخليج القعرة والبطنان من بالخاثر .

وبهذا الفوز يترشح للتصفيات للصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ولم يبقى لصقور إلا لقاء واحد أمام فريق الخليج وبأي نتيجة في هذا اللقاء الصقور حسم الصدارة والترشح للتصفيات .