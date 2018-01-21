أخبار ليبيا 24 – خاص
حذر جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأحد، من شراء المنتج النوع تونة والذي يحمل العلامة التجارية(فلورا) جهة الصنع مالطا وتاريخ انتهاء صلاحيته العام 2015 .
وأوضح الجهاز – أن المنتج المحظور يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى من يجده في اي محل او سوق تجاري معروض للبيع، سرعة الإبلاغ جهاز الحرس البلدي.
وطالب رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي، رؤساء غرف عمليات الحرس البلدي بالفرع ورئيس مركز الحرس البلدي سلوق بالفرع ورؤساء وحدات ونقاط الحرس البلدي بالفرع ،ضبط هذا المادة من المحلات والاسوق التجارية ،لانتهاء تاريخ صلاحيتها للاستهلاك البشري.