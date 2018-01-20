واجد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح جناح ليفربول في مدريد خلال الأيام الماضية.

وقال برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني أن عباس ظهر في ملعب سانتياغو بيرنابيو منذ أيام، وزار متحف ريال مدريد، كما قابل فلوررنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.

وقال الصحفي خورخي أليساندرو في البرنامج أن الزيارة لا تعني مطلقاً أن ريال سيتعاقد مع الدولي المصري، لكنه يعني وجود مفاوضات ومحاولات من الملكي لمعرفة إمكانية تواجد صلاح مستقبلاً في فريق العاصمة الإسبانية.

ما أكد الصحفي دييغو بلازا أن ريال مدريد قد يقدم عرضاً تتراوح قيمته بين 70 إلى 80 مليون يورو، إلا أنه أشار إلى أن ليفربول قد يطلب مبلغاً كبيراً على غرار صفقة فيليب كوتينيو إلى برشلونة والتي كلفت البارسا 160 مليون يورو.

وأوضح بلازا أن انضمام صلاح سيعني رحيل غاريث بايل عن الملكي، خاصة وأن الجناح المصري يلعب في المركز ذاته.

وسجل محمد صلاح 24 هدفاً في 30 مباراة الموسم الجاري مع ليفربول في جميع المسابقات.