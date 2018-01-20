أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمـد سيالة، مساء السبت، إلى جمهورية الجزائر لمناقشة جدول أعمال القمة الوزارية لوزراء الخارجية 5+5 وأهمية الوصول إلى نتائج تخدم الأزمة الليبية.

وأفاد مدير المكتب الإعلام بوزارة الخارجية احمد الاربد، أن الوزيران الليبي والجزائري اجتمعا بمقر إقامة الوزير محمد سيالة ،وتطرقا إلى العلاقات الثنائية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، كما تطرقا إلى جدول أعمال القمة الوزارية لوزراء الخارجية 5+5 و أهمية الوصول إلى نتائج تخدم الأزمة الليبية للخروج بحلول عاجلة وجذرية لأهم الملفات المطروحة بالقمة الوزارية .

وأشاد وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن مساهل، بأهمية تحقيق الاستحقاق الهام وهو فرض الأمن والاستقرار في ليبيا ليتحقق الوئام وبعدها النماء والرخاء لليبيا وللشعب الليبي وللمنطقة ككل .

من جهته نوه وزير الخارجية بحكومة الوفاق إلى أهمية أعمال القمة الوزارية غدا الأحد لوزراء خارجية دول 5+5 و خاصة أنها تتناول في بنودها كبند هام ملف الأزمة الليبية و بنود مختلفة كالهجرة غير الشرعية و محاربة الإرهاب و الأمن بالمنطقة.

وأكد أن هذه البنود والملفات تلامس الأزمة الليبية وتؤثر في الوضع العام للبلاد بالأخص في المرحلة المقبلة التي تتطلب ضرورة عاجلة و ملحة لفرض و تحقيق الأمن و الاستقرار لصالح الشعب الليبي و لشعوب دول الجوار والمنطقة .