أخبار ليبيا24-

افاد الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية العميد أيوب القاسم أن القوات البحرية السفينة (ابن عوف) تمكنت أمس الجمعة من ضبط جرافة تحمل العلم التونسي وتدعى (جليط)، مسجلة بميناء صفاقس تقوم بأعمال الصيد غير القانوني في المياه الليبية.

وأشار قاسم أن عدد طاقم الجرافة: (5) أفراد يحملون الجنسية التونسية، وأنه

تم إجبار الجرافة على التوقف وإركاب أفرادها في السفينة (ابن عوف)، وللأسف قام الطاقم بتعطيل محركها عند الضبط مما أضطر إلى جرها إلى قاعدة طرابلس البحرية والوصول بها مع منتصف نهار اليوم السبت 20 يناير.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية ،”كانت السفينة (أبن عوف) في مهمة دورية واستطلاع من شمال زليطن شرق طرابلس إلى شمال بوكماش غرب طرابلس ،وقد تم اكتشاف عشرات الأهداف التي تقوم بنهب الثروة البحرية الليبية في منطقة غرب طرابلس القريبة والمحاذية للحدود التونسية، وكلها حسب إفادة الطاقم جرافات تونسية تقوم بسرقة الثروات البحرية الليبية دون اعتبار للجيرة وللمعاهدات وللظروف التي تمر بها ليبيا” مطالباً من الجميع المغادرة والانصياع للتعليمات.

وأضاف قاسم “عند ضبط الجرافة التونسية حاول حرس السواحل والبحرية التونسية التدخل بإرسال خافرة وزورق وقاموا بالتواصل مع ابن عوف وتتبعها لفترة لا باس بها ولكن آمر ابن عوف والطاقم تعاملوا معهم بمسؤولية وحسب قواعد الاشتباك والتخابر. ، وقد حاولت إحدى الجرافات عرقلة السفينة ابن عوف مما اضطرنا لاستعمال الرماية التحذيرية وعند التمادي تم استعمال الرماية المباشرة بأسلحة خفيفة ولم يشاء قائد السفينة ابن عوف استعمال السلاح الثقيل لإعطابها أو تدمير وكان ذلك بالإمكان تقديرا للظروف وللمشاعر المحتقنة للشعب التونسي”.

وقال قاسم “هذا كله يجعلنا نتوجه إلى الحكومة وإلى وزارة الدفاع بالإسراع في دعم القوات البحرية وحرس السواحل ليتمكنا من حماية مقدرات الشعب الليبي البحرية من السرقة والنهب ومنتسبي القوات البحرية جاهزون في حالة توفر الإمكانيات لإنهاء هذا العبث والنهب الذي يمارس في مياهنا الإقليمية, وكذلك نتأمل من الحكومة ووزارة الخارجية الليبيتين أن تقوما بمخاطبة الحكومة والخارجية التونسيتين بلجم الناهبين وكف جرافاتهم عن سرقت ثرواتنا البحرية والتنسيق معنا بالخصوص وفي حالة عدم الاستجابة نتأمل أن تتخذ الإجراءات الرادعة على كل من يتم ضبطهم بالجرم المشهود، والتعامل القانوني معهم دون أية إجراءات مخففة، لأن هذا تم تجربته مرارا معهم دون جدوى”.