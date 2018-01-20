أخبار ليبيا24-

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اليوم السبت ، نظيره التونسي خميس الجهيناوي ، بالعاصمة تونس .

وأكد سيالة خلال اللقاء على أهمية التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين للتعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين و تطرق الوزيران لتفعيل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى كبار المسؤولين الذي انعقد بالعاصمة تونس في نهاية شهر ديسمبر الماضي، تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المزمع عقدها في الفترة القريبة القادمة ،كما أستعرض الوزيران الملفات والقضايا الهامة المطروحة ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وكيفية تحقيق نتائج ملموسة تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب وللعاطلين عن العمل وتشجيع التبادل التجاري في البلدين كذلك تطرق الوزيران إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت بتونس وللأزمة الليبية ولجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.