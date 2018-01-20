في فصل جديد من معاناة اللاجئين السوريين بلبنان، توفي 12 نازحا سوريا، الجمعة، أثناء محاولتهم الدخول إلى لبنان، هربا من ويلات الحرب، لكنهم تجمدوا قبل أن يجدوا موطئ قدم آمنا في البلد الجار.

وقال الجيش اللبناني، إنه أنقذ ستة أشخاص، توفي أحدهم لاحقا في أحد المستشفيات متأثرا بالصقيع في جرود منطقة “الصويري المصنع”، كما جرى إيقاف شخصين سوريين بشبهة التورط في تهريب الضحايا.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل قوات الجيش اللبناني بحثها عن نازحين آخرين عالقين وسط الثلوج.

ويتعين على السوريين الراغبين في دخول لبنان تقديم دليل للسلطات اللبنانية على امتلاكهم سببا لدخول الدولة، مثل امتلاك عقار أو تصريح إقامة أو بسبب موعد في سفارة.

ويعد الحصول على تصريحات إقامة أو عمل أمرا صعبا بالنسبة للكثير من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلدهم. وكثير من السوريين موجودون في لبنان بشكل غير قانوني ويواجهون خطر الاعتقال إذا تم اكتشاف أمرهم.

ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر 2017، وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11366 لاجئا في ديسمبر 2016.