التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، عضوي المجلس الرئاسي، علي القطراني وفتحي المجبري.

وأحاط سلامة الأعضاء بآخر تطورات جهود البعثة في الدفع بالعملية السياسية للأمام في ليبيا خاصة التحضيرات للانتخابات القادمة.

وبدورهم قدم النواب، للمبعوث الأممي ملاحظاتهما على سير العملية السياسية، وعمل المجلس الرئاسي بشكله الحالي.

هذا واتفق الجانبان على أن الوضع الحالي للمجلس الرئاسي غير قابل للاستمرار، وقد يعرض البلاد المزيد من مخاطر الانقسام السياسي وعدم الاستقرار، كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القريبة القادمة والعمل في اتجاهين، الأول الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات باعتبارها الطريق نحو إعادة الاستقرار وإنهاء الانقسام في البلاد، والثاني العمل على إحداث التغييرات الضرورية في حكومة الوفاق الوطني ، والمجلس الرئاسي، والاتفاق السياسي بما يضمن إحداث التعديل الدستوري، ونيل الثقة من مجلس النواب، بما يمهد الطريق للانتخابات العامة المقبلة.