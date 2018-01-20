أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا البرلمان الليبي جميع عمداء البلديات لحضور الملتقى الأول للبلديات والذي تستضيفه بلدية شحات الاثنين المقبل.

وأوضح عميد بلدية درنة، أنه تم تشكيل لجان برئاسة عدد من عمداء البلديات متمثلة في لجنة إعلامية ولجنة أمنية ولجنة تشريعية وأخرى تنفيذية، مؤكدا أنه تم تكثيف الجهود بهدف إنجاح الملتقى، والتواصل مع عمداء بلديات الجنوب والغرب ووضع الخطط المستقبلية الخدمية والإنسانية بعيداً عن التجاذبات السياسية والانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

من جهتها، ناشدت عضو مؤتمر وطني سابق كتله 94 نادية الراشد، عمداء البلديات لحضور ملتقى بلديات ليبيا الأول ،مؤكدة بأن “نجاح الملتقى بحضور الجميع سيكون رسالة قوية للداخل والخارج أن ليبيا دولة واحدة وتتجه نحو المصالحة وإنهاء حالة الانقسام بمؤسسات الدولة.

وقالت نادية الراشد في بيان نشرته اليوم السبت :”من خلالكم أدعو البلديات وخصوصاً من المنطقة الغربية والجنوبية لحضور ملتقى بلديات ليبيا الأول”، مؤكدة أن الوضع في شحات بالمنطقة الشرقية آمن جداً ولا توجد أي خروقات أمنية، وتعمل في ظل حالة استقرار

وأكدت ناديه الراشد إن «ليبيا تعيش حالة صعبة تتمثل في الانقسامات السياسية، وللخروج منها يجب أن تكون فيها مصالحات»، معبرًا عن رغبته في «لملمة شمل ليبيا، وعودة المُهجّرين في الداخل والخارج إلى قراهم وتوحيد كلمة الليبيين».

وأضافت الراشد ما تعانيه البلديات في ليبيا من مشاكل ومختنقات وإيجاد آلية لحل هذه المشاكل وان ملتقى بلديات ليبيا الأول” تأتي للتأكيد على أن ليبيا وحدة واحدة حتى مع وجود انقسامات سياسية.

ونوهت إلى أن عمل البلديات بطبيعته خدميا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية ،والمفترض ان يكون بعيدا كل البعد عن ذلك الصراع الذي شتت ومزّق النسيج الاجتماعي خطوه رائعة لتوحيد المؤسسات الخدمية لإنقاذ المواطن الليبي وحلحلة كل الصعوبات الانسانية التي اهان حقوق المعيشية”؟

إلى ذلك عقد بمديرية أمن شحات اجتماع أمني موسع لوضع خطة أمنية مكثفة لتأمين وحماية المدينة، وتطبيق الأمن الظاهر، وتكثيف التحريات داخل المدينة وضواحيها، وتأمين الوفود القادمة إلى البلدية.