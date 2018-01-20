بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف أول على العالم الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، من دون أي عناء.

وتغلب نادال على الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-3 و6-4 و7-6 في الدور الثاني.

ولم يجد الإسباني، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة، أي صعوبة لتخطي عقبة منافسه باستثناء خسارته إرساله في الشوط العاشر من المجموعة الثالثة عندما كان يرسل من أجل إنهائها والمباراة في صالحه، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وحسمها في الشوط الفاصل.

وسيلتقي نادال (31 عاماً) في الدور الثالث مع البوسني دامير دزومهور الـ 30 عالمياً والـ 28 في البطولة والذي تغلب على الأسترالي جون ميلمان 7-5 و3-6 و6-4 و6-1.

وقال نادال: “أنا سعيد ببلوغي الدور الثالث بعدما كنت بعيداً عن المنافسة لفترة من الوقت، انتصار ثان على التوالي مهم جداً بالنسبة لي”.

وأضاف: “ليوناردو لاعب يملك مؤهلات كبيرة، يضرب الكرة بقوة كبيرة جداً، وقد شاهدتم كم كانت مهمتي صعبة أمامه في الشوطين الأخيرين”.