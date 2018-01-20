أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي بالتنسيق مع جهاز مباحث الأحوال باعتماد ختم جديد للرقم الوطني.

وأكدت مباحث الأحوال المدنية – أن الشكل الجديد للرقم الوطني سيكون موحدا على كافة السجلات المدينة الواقعة في اختصاص مدينة بنغازي.

وأوضحت أن كل مواطن يتجه إلى سجله المدني الخاص به، أما المواطنين الذين هم خارج بنغازي فيتجهون إلى الإدارة الرئيسة بمنطقة الوحيشي مصحوبا بالكتيب العائلة او وضع عائلي خاص برقم القيد.