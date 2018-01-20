أخبار ليبيا24-

اقيم ببلدية توكرة اليوم احتفالية بانتهاء حفر الآبار بالمناطق التي كانت تعاني من نقص المياه طيلة الثلاثة سنوات الماضية من بينها منطقة بوجرار ومنطقة المبني وحي الشعبية والمنقع بتوكرة المدينة.

وحضر الحفل عميد بلدية توكرة محمود سليمان سعد وعضو المجلس البلدي توكرة والمشرف على العمل عبدالحميد اعبيد ورئيس لجنة الحكماء توكرة الشيخ فرج سلمان البرغثي ونائبه علي خالد العبدلي ومقرر مجلس الحكماء الشيخ سالم أمجاور الدينالي ومدير مكتب الصحة محمد خليفة ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية المهدي عبدالحميد والسيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالبلدية سليمان الفارسي ومدير مكتب المشروعات أسامة عبدالله.

وشهد الحفل تقديم شهادات التكريم إلى الشركة التي أنجزت هذا العمل، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء، وكذلك أصحاب الأراضي التي تم حفر الآبار فيها.

وأكد مدير المكتب الإعلامي ببلدية توكرة منعم الدينالي أن الشركة ستباشر خلال الأيام القادمة في حفر الآبار الخاصة بمنطقة دريانه وسيتم توصيل المياه إلى جميع مناطق البلدية.