أخبار ليبيا24-

أصدر أهالي شهداء ونشطاء وشباب الجبل الأخضر أمس الجمعة بيانا على خلفية مقتل جنود من الكتيبة 106 و501 بالجيش الوطني خلال الاشتباكات التي دارت بينهم وبين العصابات الإجرامية المسلحة في الصحراء جنوب منطقة جغبوب (بحر الرمال) أثناء تمشيط ودوريات للكتيبة.

وألقى الأهالي بيانهم من أمام مطار الأبرق الدولي واستهل بالترحم على أرواح شهداء الكتيبة 106 و 501 الذين طالتهم أيادي الغدر و الإرهاب منتصف الأسبوع الماضي.

كما رفض الحضور استقبال عمداء بلديات صبراته و مصراته، لما وصفوه بدعمهم وتأييدهم الواضح للإرهاب، ولكونهم اشترطوا مسبقا عدم وجود رئيس الأركان لحضور اجتماع عمداء البلديات مما يؤكد عدم اعترافهم بالقوات المسلحة و قيادته.