أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض مستخدمي شركة الواحة للنفط لعملية سطو مسلح حيث قام شخصين ملثمان بالاعتداء بقوة السلاح على موظفي الحقل في مهمة داخل محطة المسراب واجبارهم علي ترك السيارة التي كانت تقلهم نوع ” تويوتا فجعة ” متجهين بها من حقل جالو 59 الي محطة المسراب.

وذكر مصدر لـ “أخبار ليبيا 24″ أن المعتدين كانوا على متن سيارة نوع ” تندرا سوداء اللون ” قاموا بتصويب السلاح على الموظفين مباشرة واجبارهم على اترك السيارة في حالة تشغيل والتي جرى سرقتها والهواتف الخاصة بهم

وأضاف أن وحدة اصول الواحات جهاز حرس المنشآت النفطية قامت بتسيير دوريات فور ورود البلاغ وتعميم نوع السيارة المسروقة على الجهات و البوابات الأمنية المحيطة بالحقول النفطية

يشار إلى أن هذا السطو المسلح يعتبر الأول من نوعه منذ سنتين على المنشآت النفطية