أخبار ليبيا 24 –

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بمدينة القبة وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سليمان العبيدي ومدراء الإدارات السياسية والفنية بوزارة الخارجية.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن اللقاء نوقش خلاله عدة موضوعات تتعلق بوزارة الخارجية ودورها خارجيا في القضايا المحلية والدولية وعلاقة الدولة الليبية بدول العالم في جميع المجالات.

وأضاف المريمي أن اللقاء نوقش خلاله أيضاً التنسيق مع مجلس النواب في عديد الموضوعات والتي تتعلق باختصاص وزارة الخارجية ومجلس النواب في ذلك خاصة وأنه هناك قضايا يجب طرحها دوليا سياسيا واقتصاديا تتعلق بسيادة الدولة الليبية.