أخبار ليبيا24

فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة المباراة التي جمعته بنظيره المنتخب النيجيري بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة الشان التي تحتضنها المغرب.

شوط المباراة الأول انتهى سلبياً ونجحت نيجيريا في خطف الفوز قبل النهاية بعشر دقائق عبر مهاجمه سانداي فالي.

ولم يقدم منتخب ليبيا المستوى المأمول ولم يخلق فرص للتهديف باستثناء كرة واحدة للبديل عبد السلام الفيتوري في آخر دقائق المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب نيجيريا فرق المجموعة برصيد 4 نقاط فيما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط .