أخبار ليبيا24

لم تتوقف الحرب على الإرهاب في تونس, حيث لا تنعس عيون الأجهزة الأمنية التونسية في حماية البلد من مخططات داعش الإجرامية.

وعلى إثر توفر معلومات، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني التونسي في ماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 32 سنة قاطن معتمديّة منزل بورقيبة.

تعمد المعني تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو تُمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتُحرّض على الإرهاب على حسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

وفي ولاية القيروان, تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن معتمدية العلاء ولاية القيروان.

وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري كما ثبت تنزيله على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينات ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي وتحرض على الإرهاب واستهداف الوحدات الامنية والعسكرية.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتهديد المتضمن لعمل إرهابي وتمجيد الإرهاب والحط من معنويات القوات العسكرية والأمنية والإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي”.