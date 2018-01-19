أخبار ليبيا24-

قام قسم الكشف عن العبوات الناسفة التابع للدعم المركزي بنغازي , بتمشيط ونزع الألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية داخل مقر مصلحة الجوازات والجنسية بمنطقة وسط البلاد ببنغازي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي عماد العبيدي –لأخبار ليبيا24- أن العمل على نزع الألغام التي تستهدف أفراد الشرطة والجيش والمدنيين , داخل مقر الجوازات مستمر حتى يوم الخميس القادم

وأضاف العبيدي, أن ملازم أول حسام البرعصي التابع لفرع جوازات بنغازي،تعرض إلى إصابة بلغم أرضي في مقر مبنى الجوازات بمحور وسط البلاد في مايو من العام الماضي .أدت إلى بتر رجليه الاثنين ، فيما تعرض زميليه النقيب محمد الزروق ،والموظف محمد الفيتوري لإصابات طفيفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي إلى أن أعضاء مصلحة الجوازات دخلوا ،رفقة أمر محور سوق الحوت والقاطع الأول الرائد منصور التيح إلى مقر الجوازات ،لإخراج الأجهزة والملفات الخاصة بالمصلحة ، وأودى انفجار أحد الألغام أثناء ذلك بحياة آمر محور سوق الحوت والقاطع الأول الرائد منصور التيح.