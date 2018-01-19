أخبار ليبيا 24 – خاص

أحيت مدينة الكُفــرة، مساء اليوم الجمعة، الذكرى الـ87 لمعركة الكُفـرة الشهيرة ضد الغــزو الإيطالي عام 1931م والتي كان شعارها “مرحب بالجنة جت تدنى”.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن آمر منطقة الكُفـرة العسكرية وعميد البلدية المكلف اللواء المبروك الغزوي قاموا بزيارة موقع المعركة حيث يتواجد النصب التذكاري بحضور عدة شخصيات عسكرية من داخل المدينة وخارجها منها آمر غرفة عمليات السلاح الجوي اللواء محمد المنفور وآمر الكتيبة 602 العميد سليمان حامد وآمر الشرطة العسكرية بالكُفـرة الرائد صالح بوعياد، بالإضافة إلى عدد من الضباط والطيارين المتواجدين بالقاعدة الجوية الكُفــرة.

وأضاف أن الحضور وقاموا بزيارة لموقع قبور الاجداد المجاهدين الشهداء ، وزيارة ايضاً لشهداء ابناء مدينة الكُفـــرة الذين سقطوا في الفترة الاخيرة دفاعا عن الكُفــرة والجنوب الشرقي.