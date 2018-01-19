أخبار ليبيا24-

أبلغت إدارة شؤون الفرع بجهاز الحرس البلدي بنغازي جميع الدوريات العاملة بمراكز ووحدات ونقاط الحرس البلدي اتخاذ الإجراءات الفورية بالتفتيش على الصيدليات والمحال التجارية والمناشط المخصصة لبيع مستلزمات الأطفال.

وأوضحت إدارة شؤون الفرع بالجهاز أنه لوحظ وجود حليب أطفال العلامة التجارية( بيبيلاك ) يتم تداولها وبيعها في الأسواق ,وتنتهي صلاحيته بتاريخ 22 . 1 . 2018 مما يشكل خطر على صحة وسلامة الأطفال.

مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي نشاط يقوم بعرض هذه المادة للبيع ومصادرتها وقفل محل الناشط والتحقيق في الموضوع,

داعية أصحاب هذه المناشط بسحب هذا المنتج فوراً أن وجد لديهم وتسليمه لأقرب مركز حرس بلدي.