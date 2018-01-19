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أكد قائد عمليات نينوى فى العراق اللواء نجم الجبورى استمرار التنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابى فى المحافظة.

وقال الجبورى ، فى تصريح إعلامي، الخميس 18 يناير, إن القوات الأمنية تواصل عمليات التفتيش فى مناطق ينوى الصحراوية ، وإن العملية الأمنية التى نفذت قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن التنسيق المشترك ساهم فى إنجاح غارات التحالف التى استهدفت مقرات وأنفاق التنظيم ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الاستخباراتية تعمل بشكل دؤوب لكشف الخلايا النائمة لتنظيم داعش وإحباط أية مخططات إرهابية فى المحافظة.

ولم ينف الجبوري وجود خلايا نائمة لداعش في نينوى، لكنه أكد أنها لم تنفذ نشاطات أو عمليات إرهابية، وقال إن الأجهزة الاستخباراتية تعمل بشكل دؤوب لكشف أية مخططات.

وشدد قائد عمليات نينوى فى العراق على أهمية الفصل بين العمليات الإرهابية فى نينوى وقضايا الثأر العشائرى التى قال إنها “لا تعتبر قضايا إرهابية”.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيد العبادى قد أعلن فى شهر ديسمبر الماضى انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سوريا بالكامل.