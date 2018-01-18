أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت إدارة مستشفى العيون بنغازي، كافة العاملين بمستشفى العيون للقيام بحملة لتنظيف المستشفى والعيادة المركزية الكائنة بمنطقة وسط البلاد.

وقال مدير مكتب الاعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي لـ “أخبار ليبيا 24” إن إدارة مستشفى العيون حددت يوم السبت المقبل 20 يناير موعد لحضور العاملين إلى العيادة المركزية التابعة لمستشفى العيون وتنظيفها بشكل كامل استعدادا لعودة العمل بها.

وأضاف العريبي أن مستشفى العيون أقفل السنوات الماضية نتيجة وجوده بمنطقة البلاد وسط الاشتباكات بين الجيش الليبي والمجموعات الإرهابية وفترة قفل المستشفى تواجه العاملين للمرافق الصحية العاملة بالمدينة للعمل ويعتبر مستشفى العيون من أكبر المستشفيات ببنغازي والمنطقة الشرقية.