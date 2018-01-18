أخبارليبيا24-

ناشد طلبة وإدارة مدرسة 17 فبراير في منطقة المشروع الوقعة بين بلديتي أوجلة وجالو , المسؤولين النظر في معاناتهم نتيجة النقص في كافة السبل التعليمة لهم, حيث يدرس الطلبة في فصول مكتظة بالطلاب تصل إلى 30 طالب بفصل دراسي غير صحي وما تعرف بالفصول المتنقلة “التريلة” .

موضحين أن معاناتهم مستمرة منذ سنوات في المدرسة التي تعتبر وحيدة في منطقتهم وتحتوى على فصول دراسية من الفصل الأول ابتدائي إلى التاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

وطالبت إدارة المدرسة الجهات المسؤولة بالالتفات لهم واستكمال وإنشاء فصول دراسية حديثة لهذه المنطقة التي تعرف بالمشروع وتضارب قرارات تبعيتها إلى البلديات المجاورة لها مما تسبب في إهمالها.

الجدير بالذكر أن مدرسة 17 فبراير تعد من أقدم المدارس بمنطقة الواحات.