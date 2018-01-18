أخبار ليبيا24-خاص

قامت مقاتلات السلاح الجوي الليبي مساء اليوم الخميس باستهداف رتل مسلح للمعارضة التشادية وجماعة العدل والمساوة السودانية في الصحراء الليبية غرب منطقة ربيانة التي تبعد عن مدينة الكفرة 200 كيلو من اتجاه الغرب .

وأكد آمر السرب العميد “عامر القجم” لأخبار ليبيا 24 -أنهم وبناء على تكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان “وصلوا صباح اليوم إلى قاعدة الكفرة الجوية للتمركز فيها وتوجيه ضربات فالجنوب الليبي للعصابات المسلحة والإرهابيين, موضحاً أنه تم فور وصولهم تجهيز تذخير المقاتلة ميج 23 وتم تحديد مكان تجمع هذه العصابات وتم على الفور دك مكان تواجد العصابات التشادية والسودانية في الصحراء غرب منطقة ربيانة”.

وأشار العميد القجم ، “أن الاستهداف أسفر عنه تدمير حوالي 15 آلية مسلحة غرب ربيانة , وأن العملية تأتي بعد أن قامت هذه العصابات التشادية والمعارضة السودانية بقتل افراد تابعين للكتيبة 106 مجحفلة بالقرب من الجغبوب” .

مضيفاً أن الطلعات الجوية مستمرة طيلة الأيام القادمة لحماية الامن في الجنوب واستهداف هذه العصابات.