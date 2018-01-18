أخبار ليبيا24-

ضبطت عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع المرج والساحل والحزام تشكيل عصابي يقوم بسرقة في مواد بناء ومواد كهربائية وبطاريات سيارات ومولدات كهربائية واغنام وابقار من مخططات البناء في مدينة المرج.

وأوضح المكتب الاعلامي لمديرية امن المرج أن التشكيل العصابي يتكون من أربعة أشخاص وهم ثلاثة فلسطينيين الجنسية وواحد ليبي الجنسية.

مضيفاً أنه عند حصر البلاغات الموجودة بالفرع وفي حدود مدينة المرج تجاوز عدد البلاغات 23 بلاغ وعند الاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بهذه السرقات بالتفاصيل وتم الاتخاذ بالإجراءات القانونية واعداد محاضر لهم واحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.