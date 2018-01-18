أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت السفارة الليبية في تونس، اليوم الخميس، أولى فعاليات التوعية الانتخابية في العاصمة التونسية، والمناطق القريبة منها، وذلك لحث الجالية الليبية المقيمة بها على التسجيل بسجل الناخبين من خلال الموقع الالكتروني.

وأوضح رئيس قسم العمليات الخارجية عبد الغني دعبوب، أن الحملة تتضمن توزيع مطويات توضح كيفية التسجيل عبر الموقع المذكور، مشيرا إلى أنها وزعت في عدد من النقاط من بينها المدرسة الليبية البلقيدير ومدرسة الفوز الخاصة شطرانة، والمكتب الصحي بالسفارة الليبية وفي مطار قرطاج ومكاتب الخطوط الجوية وعدد من المقاهي والتجمعات التي تضم الليبيين .

ودعا- المواطنين الليبيين القريبين من النقاط المذكورة إلى استلام نسخ من المطويات للتعرف على كيفية التسجيل أو التعاون في توزيعها.

وأشار عبد الغني دعبوب إلى أن المفوضية ستعلن خلال مؤتمر صحفي سينعقد في الأول من شهر فبراير المقبل، كافة المعلومات المتعلقة بأماكن ومراكز الاقتراع بالخارج، ومستجدات عملية التسجيل بالداخل والخارج.