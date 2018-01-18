أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مكتب رئيس هيئة الرياضة بحكومة الوفاق عادل الصادق، اليوم الخميس، أنه بعد تدخل من هيئة الرياضة بحكومة الوفاق بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي تم تحويل مستحقات المدرب السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم الاسباني خافيير كلمنتي والتي تقدر بـ 2 مليون يورو

وتحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” على كل المستندات الخاصة بتحويل المبلغ.

وقال الصادق إن مسئول الرياضة تواصل كثر من ثلاثة ايام مع المحامي الخاص بالسيد كلمنتي لحل القضية ونجح في ذلك مساء اليوم لتنتهي اصعب قضية للاتحاد الليبي لكرة القدم .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أمهل الاتحاد الليبي حتى 22 من يناير الجاري، لتسديد مستحقات الإسباني خافيير كيلمنتي، المدرب السابق للمنتخب الليبي، وإلا سيتم تطبيق عقوبات على الأنشطة الكروية في البلاد.