أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر الليبية خلال العام 2018 وفق الأنظمة والضوابط المنظمة والمعمول بها وذلك حرصاً من المصرف على تحقيق التكافؤ والعدالة بين الليبيين في الحصول على النقد الاجنبي للأغراض الشخصية.
و اوضح المركزي في بيان له – أن المبلغ المخصص لكل فرد من أفراد الأسرة قد بلغ 500 دولار، مؤكداً صدور التعليمات لجميع المصارف التجارية ببدء العمل في تنفيذ البرنامج والتعامل مع الجمهور إعتباراً من الإثنين الماضي .
وأكد المصرف على أن إجراءات تنفيذ مخصصات النقد الأجنبي وإيداعها في حسابات الزبائن لعام 2017 كانت مستمرة حتى يوم 31 ديسمبر، مشيراً إلى أنه يحق للمواطن الإستفادة مستقبلاً من أي رصيد متبق في حسابه بالعملة الأجنبية والذي قام بشرائه حتى في حالة عدم التصرف فيه خلال سنة 2017.
ولفت المصرف المركزي إلى إستمرار العمل بنظام الحوالات المباشرة لأغراض الدراسة والعلاج بالخارج بواقع 7500دولار لكل مستحق وفق الضوابط المعمول بها.