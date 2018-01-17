أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإستمرار في برنامج بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر الليبية خلال العام 2018 وفق الأنظمة والضوابط المنظمة والمعمول بها وذلك حرصاً من المصرف على تحقيق التكافؤ والعدالة بين الليبيين في الحصول على النقد الاجنبي للأغراض الشخصية.

و اوضح المركزي في بيان له – أن المبلغ المخصص لكل فرد من أفراد الأسرة قد بلغ 500 دولار، مؤكداً صدور التعليمات لجميع المصارف التجارية ببدء العمل في تنفيذ البرنامج والتعامل مع الجمهور إعتباراً من الإثنين الماضي .