أخبار ليبيا24- خاص

شهد السوق الليبي الموازي هذا اليوم تراجعا كبيرا في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي مما حذا بتجار العملة إلى إيقاف عمليات البيع والاكتفاء بشراء العملات حسب المعروض وتحديدا للدولار الأمريكي.

لحظات ترقب ومخاوف يعيشها المواطن الليبي جراء هذا الانخفاض غير المعتاد في سعر الدولار منذ أكثر من عام ونصف خوفًا من أن تنعكس المعادلة ليتجاوز الدولار حدود المعقول.

خبراء اقتصاديون وماليون أرجعوا هبوط الدولار بهذا الشكل ودون سابق إنذار إلى عوامل عدة لعل أبرزها انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وفتح الاعتمادات المصرفية بإجراءات احترازية والبدء في صرف منحة العائلة بمعايير جديدة أكثر مرونة.

تغير ملحوظ في السوق الموازي مع تذبذب في البيع والشراء وعزوف كبير عن بيع بطاقات الفيزا والتي ربما كانت أحد أسباب توفر العملة الأجنبية لدى التجار.

تداعيات سياسية ألقت بظلالها على المشهد المالي والاقتصادي فهل سيستمر الدينار الليبي في الصمود أمام انخفاض قيمة الدولار أم أنها ستكون مجرد عارض وتعود الأمور كسابق عهدها رغم الانتعاش الاقتصادي في مبيعات النفط الليبي وازدياد عدد الشحنات المصدرة للخارج.

الخبير المالي سليمان الشحومي قال إن الدينار يحقق انتصارا في إحدى معاركه على الدولار في السوق السوداء مدعوما بإجراءات البنك المركزي بفتح الاعتمادات والسماح بتحويل الدولار بين الحسابات وبداية صرف مخصصات الأسر الجديدة وضمان حقوق من لم يصرف العام الماضي في إضافتها لهذا العام.

وأكد الخبير المالي أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يزيد من قدرة البنك المركزي على زيادة المعروض من الدولار، مشددا على أنه لابد من استغلال هذه الفرصة و الإعلان علي سياسة أكثر وضوحًا وأكثر تحررًا في عرض الدولار من البنك المركزي وسياسة أكثر شفافية وعدالة من قبل وزارة الاقتصاد في منح الموافقات للتوريدات وإعادة النظر في بنود السلع المسموح بتوريدها.

ومن جانبه قال الأكاديمي في الجامعات الليبية عماد بوخارمة “إنه من الملاحظ ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار واليورو بوتيرة مرتفعة تصل في يوم واحد إلى 1000 درهم، في ذات الوقت نلاحظ ارتفاع ذات الدينار أمام العملة المصرية والتونسية بوتيرة منخفضه لا تتعدى الدراهم”.

وأضاف بوخارمة “نلاحظ أيضًا حسب صفحات التواصل الاجتماعي هبوط سعر الذهب بالأخص مايعرف بالكسر كل هذه المعطيات تشير إلى أن الهبوط في سعر الدولار لا يمكن أن يكون حقيقيًا”.

وتابع الأكاديمي “دعنا نختبر بعض المعطيات المهمة:

البدء أو مقاربة البدء في صرف مخصصات الأسر الليبيه من الدولار بواقع 500 دولار للفرد وهذا يعني صرف ما قيمته ثلاث مليار دولار.

وفي هذا نؤكد أن مخصصات الأسر تزيد الطلب على السلع وبالتالي الطلب على الدولار وبالتالي فهي تزيد سعر الدولار ولا تنقصه خصوصا إذا ماعرفنا إن حجم الكتلة النقدية من العملة الليبية التي تتداول خارج البنوك تزيد عن ثلاثون مليار دينار وبالتالي موضوع مخصصات الأسر لا يؤثر في السعر.

الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها والتي من المتوقع تنفيذها قريبا: هي في حقيقتها مخصصات العام الماضي وعدم تنفيذها حتى الآن مؤشر بعدم قدرة حكومة الوفاق على الوفاء بالتزاماتها وهذا الشيء يؤثر بالسلب على ثقة المستثمرين والتجار في الإقتصاد الليبي. ارتفاع أسعار النفط او حتى زيادة الكمية المنتجة وهذا لا يؤثر على واقع السوق في الوقت الحالي بسبب وجود القيود الدولية على دخول الدولار أما كرفع لموارد الحكومة فنقول المرحلة القادمة تحد من نشاط الحكومة وذلك بدخولنا في مرحلة سياسية أخرى. ظهور الصديق الكبير أكثر من مرة مجتمع مع المجلس الأعلى للدولة هو إشارة واضحة إلى تعميق الانقسام في مؤسساتنا المالية والنقدية وهذا من شأنه إرتفاع سعر الدولار أمام الدينار. أيضا تصريح الصديق الكبير الأخير لم يكن مشجع على خفض قيمة الدولار بل بالعكس حيث توعد بإصلاحات كبيره بعد الإنتهاء من الانقسام السياسي

6.كذلك ظهور السراج لمعالجة المديونية القائمة لصالح المستشفيات التركية.

التفاوت الرهيب في اسعار الصرف حسب صفحات التواصل الاجتماعي ما بين ما يتداول في بعضها من كون السعر خمسة دينار وفي الحقيقة المتداول ما بين السبعة دينار والسبعة والنصف .

زختم بوخارمة “كل ما سبق يجعلنا نتأكد أن هذا السعر غير حقيقي وماهي إلا ملاعبات تجار للاستفادة من السعر المنخفض”.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عطية الفيتوري “إن الانخفاض الحاد للدولار مقابل الدينار الليبى خلال الأيام الثلاثة الماضية ، قد تكون له عدة أسباب .

وأضاف الفيتوري “نحن نعرف أن سعر صرف أية عملة ، أكثر ما يؤثر فيه هي ، التوقعات أو الإشاعات التى قد تصدق كليا أو جزئيا”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه هذه الأيام هناك عدة أسباب أدت إلى مانشاهده فى السوق الموازية لللدولار فى ليبيا ، أهمها :

1 – أن يتم الاتفاق بين الأطراف على استلام المحافظ الجديد للمصرف المركزى لمهامه ، وهذا يعني حل مشكلة ازدواجية المصرف المركزى بحيث سيكون هناك مصرف مركزي واحد وحدوث انفراج فى منح الاعتمادات والتحويلات ، وإعادة الثقة فى الجهاز المصرفي مما سيؤدي إلى حل مشكلة السيولة كليا أو جزئيا على أقل تقدير .

2 – تجار العملة هم من يحددون أسعار الدولار فى السوق الموازية ، ونظرا لما يدور فى كواليس السياسة الليبية يظن هؤلاء التجار الكبار والصغار ، وهم منظمين تنظيما جيدا حيث يأخذون فى الاعتبار ما ذكرت فى الفقرة السابقة بجدية تامة ، فهم من خفض سعر الدولار خوفا من السياسة الجديدة التى قد تفاجأهم ، فيحتاطون لذلك بخفض أسعار الشراء وأسعار البيع .

3 – سعر صرف الدولار فى السوق الموازية يخضع لعامل التوقعات أكثر من عامل الطلب والعرض ، فالطلب لم ينخفض حتى عندما كان السعر 9 دينار والعرض لم يرتفع ليؤثر فى السعر .

4 – تجار العملة قد يخفضون سعر الدولار قليلا ليقارب السعر الجديد للدولار الذى سيحدده المصرف المركزي حتى يتم خفض حالة عدم التاكد uncertainty عند تجار العملة .

5 – نهاية الأمر واستقرار السوق ستتحدد إما باستلام المحافظ الجديد لوظيفته ، أو فى حالة عدم حدوث ذلك سيعود سعر الدولار للارتفاع من جديد .

ويؤكد أستاذ كلية الاقتصاد قسم ادارة الأعمال أحمد الدرسي أنه من المعلوم بأن من أسباب انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى في السوق الموازية تعزى إلى وجود عقوبات دولية تمنع تصدير العملة الورقية من الدولار إلى ليبيا منذ عام 2013 أيضا عمليات السحب أكبر من عمليات الإيداع بالمصارف وزيادة الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات العامة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي طرابلس والانقسام الحاصل في البلاد .

وتساءل الدرسي “من المعروف أن لا شيء من هذه النقاط قد تغير فيه شيء بل يزداد الوضع سوء فعلى أي أساس حصل هذا الانخفاض وما هو المبرر”.

وواصل أستاذ الاقتصاد حديثه “تحليلي المتواضع هو أن هناك لعبة تحاك من البعض لاستنزاف الدولار من السوق السوداء و احتكاره ، و من ثم يرفع سعر الصرف مرة أخرى لأرقام فلكية ولو هناك مبرر معلن قد يكون اجتماع المُنتخب محافظًا لمصرف ليبيا المركزي محمد الشكري مع محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير”.