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أفادت مصادر أمنية غربية أن إرهابيو تنظيم داعش يقومون باستخدام الطائرات دون طيار في سوريا، مضيفاً أن الدواعش سوف يدمرون أي شيء انتقامًا لذويهم, بعد أن استخدموا الطائرات بدون طيار للقيام بعمليات الاستطلاع والغارات بالقنابل على السوريين الأبرياء.

وفي تحذير مباشر للإرهابيين قال وزير الدفاع البريطاني إنهم “ليس لديهم مكان للاختباء” وأن التحالف الدولي سيقاتلهم حتى يتم تدمير شبكتهم العالمية الخطيرة.

ولقد تحول إرهابيو داعش من القتال على أقدامهم في سوريا إلى استخدام الطائرات بدون طيار للتجسس على القوات البرية، كما قاموا بتسليحهم بقنابل يدوية في محاولة لقتل وتشويه القوات على الأرض.

وأضافت المصادر أن التهديد الذي يشكله داعش يتطور باستمرار، ويستخدم الإرهابيون بشكل متزايد الطائرات بدون طيار في ساحة المعركة، ولكن طائرات التحالف ضربت ثلاث فرق من طائرات بدون طيار للمتطرفين في الأيام الأخيرة.

وقد ادعي القادة العسكريون في العام الماضي الانتصار ضد داعش في العراق، لكن التحالف الدولي يواصل المعركة ضد الدواعش في سوريا، فيما قامت طائرات التحالف بالعديد من الضربات ضد داعش في العراق وسورية منذ عام 2014.

وكشفت المصادر أن التحالف أحبط هجوما واسعا من قبل 13 طائرة بدون طيار أطلقها الإرهابيون في سوريا، لكنهم أكدوا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الدواعش بتطبيق هجوم طائرات بدون طيار.